Genova, al via le iscrizioni per il Salone Nautico 2022

di Marco Innocenti

La 62esima edizione si svolgerà dal 22 al 27 settembre. Saverio Cecchi: "Un modello di evento all'avanguardia, efficace e concreto"

Da oggi, giovedì 10 febbraio, si aprono ufficialmente le iscrizioni per la 62 esima edizione del Salone Nautico Internazionale che si svolgerà a Genova dal 22 al 27 settembre. Chiusa l'edizione 2021 con mille imbarcazioni esposte e quasi mille brand presenti, 92.377 visitatori e il 12% in più di contratti firmati rispetto al 2020, Confindustria Nautica e I Saloni Nautici preparano il prossimo Nautico all'insegna della continuità confermando la formula di Salone multispecialista, dal segmento yacht e superyacht al saling world, dal boating discovery al tech trade e living the sea.

"L'edizione 2021 ha confermato una volta di più la manifestazione quale punto fermo della nautica - commenta il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi - un modello di evento all'avanguardia, efficace e concreto, che ha dato prova di forza e resilienza. Un simbolo del Paese che reagisce, innova, investe e riparte. Quest'anno vogliamo capitalizzare il grande lavoro svolto negli ultimi due anni nell'individuazione e messa a punto di strumenti e soluzioni organizzative, tecnologiche, di layout e di gestione, controllo e verifica, in ottica di sicurezza ed efficienza, realizzando ancora una volta un evento concreto ed efficace, per continuare a rispondere alle esigenze del mercato e consentire l'incontro reale tra domanda e offerta e lo sviluppo del business".