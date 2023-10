Genova, al via le giornate dedicate alle buon pratiche della protezione civile

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oggi Sabato 14 e domenica 15 ottobre anche la Liguria partecipa alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi, i volontari di protezione civile invitano la popolazione a partecipare agli appuntamenti in programma in 22 vie e piazze di tutta la Liguria, da Ponente a Levante.

“Con queste due date arricchiamo le campagne di comunicazione di Protezione civile nazionali, con l’obiettivo di diffondere tra i cittadini maggiore consapevolezza su questi temi – commenta l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – Coinvolgere direttamente le persone in queste iniziative, a cominciare dai ragazzi, è cruciale per ridurre il rischio e per promuovere i comportamenti necessari per prevenire eventuali situazioni di rischio, in modo da evitare alla radice una possibile emergenza, oltre a far conoscere a tutti i comportamenti corretti da tenere in caso di pericolo”.

L’appuntamento si è tenuto a Genova in piazzale di Calata Mandraccio al Porto Antico, dove i cittadini hanno incontrato i volontari di protezione civile per scoprire cosa si può fare per ridurre il rischio alluvione. «Comprendere le pratiche di protezione civile significa essere consapevoli dei potenziali rischi nella nostra area: conoscerli è il primo passo per poter pianificare e reagire in modo adeguato – commenta l’assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino - La sensibilizzazione comporta anche l'acquisizione di competenze concrete, e tra queste, l’essere informati su come ricevere avvisi e istruzioni dalle autorità locali. In questi due giorni saranno migliaia in tutta Italia i volontari che con l’evento “Io non rischio” scenderanno nelle piazze, impegnandosi in attività di prevenzione per garantire l’incolumità delle nostre famiglie. È stata spesso la storia di Genova a far emergere l’importanza fondamentale della Protezione Civile e non solo in situazioni di emergenza. Ma ogni giorno deve essere nostro dovere ricordarlo».

Al punto informativo erano presenti volontari di: AGEPRO LIGURIA (Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile), ANPAS LIGURIA (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO COMITATO REGIONALE LIGURE, Federazione Regionale Misericordie Liguria, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO di GENOVA, NUOVA ACROPOLI ITALIA, Radio Club CB Genova Est, ARI (Associazione Radioamatori Italiani) , UICI Genova (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), ENS GENOVA (ENTE Nazionale Sordi) e del GRUPPO GENOVA (Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo).