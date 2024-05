Genova, al via la campagna Nave Italia: pronta ad una nuova traversata solidale

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Al via "Cambio di rotta", la campagna di solidarietà 2024 di Nave Italia che toccherà, in circa 6 mesi, 9 porti italiani 1 estero, pronta per affrontare una nuova traversata solidale. A bordo, in compagnia dell'equipaggio della Marina Militare e dello staff scientifico della Fondazione, saliranno 21 tra associazioni ed enti no profit del terzo settore proveniente da tutta Italia e una dal Sudafrica, per sperimentare i benefici del metodo Nave Italia.

I protagonisti a bordo sono bambini, adolescenti e adulti con disabilità, disagio psichico o sociale che, su Nave Italia, riconquistano la fiducia in se stessi attraverso un'esperienza che unisce prossimità e gerarchia. Ciascuno ha un ruolo preciso, diventando parte di uno stesso equipaggio senza distinzioni tra chi sale a bordo per una settimana e chi ne fa parte in pianta stabile.

Dal 2007 Nave Italia ha imbarcato 7.355 persone tra passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato 359 progetti

Nel 2023 l’iniziativa ha meritato l’adesione del Presidente della Repubblica.

Clicca il video per l'intervista