Genova, al via la 12° edizione di Quarto Pianeta Festival: dedicata quest'anno a Don Milani e al suo celebre motto "I care"

I care, We Care

mostre, spettacoli, convegni, musica, letture, video, incontri, workshop

per ricordare i cento anni dalla nascita di Don Milani

Il programma della seconda parte del Festival: fino al 30 settembre 2023, domenica 10 settembre laboratorio teatrale in ricordo di Donata Bonometti



E' tornata la seconda parte di Quarto Pianeta Festival quest’anno dedicato a Don Lorenzo Milani e al suo celebre motto, I care.

Un programma intenso tra presentazioni di libri, musica, piece teatrali e cinema. Tanti i nomi che si alterneranno negli spazi che una volta erano quelli chiusi dell’Ospedale Psichiatrico di Quarto e che oggi si aprono alla cittadinanza all’insegna della cultura e della partecipazione.

Tra gli altri interverranno Eraldo Affinati, Enrico Pedemonte, Roberto Pettinaroli e Donatella Alfonso che si alterneranno dando spazio a presentazioni di libri e workshop.

Per il teatro andranno in scena gli spettacoli del Teatro dell’Ortica di Mirco Bonomi, della Compagnia Voci Erranti in collaborazione con la REMS di Bra (Cuneo) e della Compagnia Chille de la Balanza di Firenze.

Per la musica classica ci saranno tre concerti della GOG - sempre presente a Quarto Pianeta Festival - non mancheranno le sperimentazioni con la musica elettronica degli Electric Jazz e con il concerto del Collettivo La Bottega del Verrocchio.

«Quest’anno abbiamo dedicato il Festival al centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, all’insegna del suo celebre motto, I care coniugato anche nella prima persona plurale we care - spiega Amedeo Gagliardi, portavoce del Coordinamento per Quarto - In fondo il Coordinamento nasce proprio da questo movimento che è prima di tutto morale, umano, prepolitico.

Il “m’interessa” di Don Milani indica la responsabilità come spinta per conoscere le ragioni dell’umano evitando di tracciare confini invalicabili tra le persone e il mondo».

Il Coordinamento Quarto Pianeta: In questi anni Quarto Pianeta ha provato a riprendere un percorso per restituire al lavoro dei servizi alla persona una sua specifica dimensione culturale. Con la convinzione che i servizi possano e debbano diventare esperienza per ampliare le forme della partecipazione testimoniando che il limite, il trauma, la malattia, l’handicap, sono occasione di rigenerazione per le persone ma anche per il legame sociale.

Partiti oltre dieci anni fa dall’indignazione per una gara al massimo ribasso fatta sulle persone residenti a Quarto, un atto amministrativo che segnalava un livello di degrado culturale che è diventato motivo per intraprendere una sfida impegnativa. «Oggi continuiamo ad essere fedeli ma di stimolo alle Istituzioni per superare quel modello della “giusta distanza” che imprigiona le persone in etichette, tirando su nuovi muri, facendo maturare nuova esclusione».

Programma Eventi - Seconda parte

Domenica 10 settembre

ore 17.00 | Aula 7

“Ho messo gli stivali gialli” dal video al libro – Teatro dell’Ortica

Il racconto del laboratorio teatrale oncologico “Versi di cura” creato da Anna Solaro

Il laboratorio Versi di Cura nasce per sostenere pazienti oncologici nel percorso di cura e nella consapevolezza della stessa e per sostenere i familiari e il personale sanitario che indirettamente subiscono i contraccolpi della malattia sulle loro vite. Lo scopo del laboratorio è quello di creare un vocabolario comune fra chi cura e chi è curato: attraverso tecniche di espressione corporea, scrittura creativa, autobiografica, formulando insieme le parole che curano e i gesti della cura.

con Mirco Bonomi e Giancarlo Mariottini

Ricordando Donata Bonometti, giornalista

con Donatella Alfonso, Roberto Pettinaroli e gli amici del Coordinamento Quarto Pianeta

ore 21.00 | Spazio 21

Electric Jazz

La Musica Elettronica si fonda con gli strumenti tradizionali tipici del Jazz per un approccio atipico e innovativo del genere stesso

Ospiti Khawas Duet, I Giardini di Bosch, Bertoli/Rendina duo, Biccobá



Sabato 16 settembre

ore 18.00 | Spazio Centro Sociale

Presentazione del libro AI-Work di Sergio Bellucci

Conduce Enrico Pedemonte

ore 21.00 | Spazio 21

Concerto GOG

Il suono italiano attraverso i secoli: il Futuro della Tradizione

Musiche di d’Arezzo, Cortona, Gabrieli, Monteverdi, Vivaldi, Rossini, Donizetti

Rosario Giuliani sax contralto MAC Saxophone, Quartet Stefano Pecci sax soprano

Luis Lanzarini sax contralto, Alex Sebastianutto sax tenore,

Valentino Funaro sax baritono Miserere

Domenica 17 settembre

Spazio 21

dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Aspettando Mutango

Incontro e prova aperta propedeutici alla visione dello spettacolo

con la Compagnia Voci Erranti e la REMS (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Bra

Condotto da Simone Morero con Sara Ghigo e Federica Carrero

ore 19.00

Spettacolo teatrale “Mutango” –

Compagnia Voci Erranti in collaborazione con la REMS di Bra



Venerdì 22 settembre

ore 17.30 | Spazio Centro sociale

Presentazione del libro

Paura della scienza di Enrico Pedemonte

L’età della sfiducia dal creazionismo all’intelligenza artificiale

Conduce

ore 21.00 | Spazio 21

I care. Lettera a una professoressa

di e con Claudio Ascoli con la partecipazione di Sissi Abbondanza e Monica Fabbri.

Compagnia teatrale Chille de la Balanza di Firenze

Video introduttivo di Francesco Ritondale

Musiche composte da Alessio Rinaldi

La “Lettera” dei Chille è nata in collaborazione con gli allievi della Scuola di Barbiana (e tra cui Nevio Santini, Francuccio Gesualdi, Aldo Bozzolini e Paolo Landi) e il coinvolgimento creativo di molte persone che collaborarono con Don Milani – primo fra tutti il giornalista Giorgio Pecorini – o ne studiarono l’opera, come il linguista Tullio De Mauro.



Sabato 23 settembre

ore 19.00 | Spazio 21 - EVENTO RIMANDATO

Le Pupille, di Alice Rohrwacher

con Alba Rohrwacher, Melissa Falasconi, Carmen Pommella, Greta Zuccheri Montanari, Luciano Vergaro, Tatiana Lepore e Valeria Bruni Tedeschi

Cortometraggio candidato agli Oscar 2023 nella categoria Miglior cortometraggio live-action

Presentazione di Goffredo Fofi

ore 21.00

Concerto GOG

Ruggero Laganà clavicembalo

Musiche da Girolamo Frescobaldi a Alessandro Solbiati, da Francois Couperin, da Johann Sebastian Bach a Franco Donatoni, da Francois Couperin a Ruggero Laganà, da Pancrace Royer a Iannis Xenakis, da Georg Friedrich Haendel a Gyorgy Ligeti, da Louis Couperin a Gyorgy Ligeti



Mercoledì 27 settembre

ore 16.00 | Spazio 21

Stranità a Quarto – Teatro dell’Ortica

Laboratorio teatrale aperto alla cittadinanza

Il Gruppo Stranità, nato nel 1997 da un’idea di Anna Solaro e Mirco Bonomi, è un progetto di teatro sociale del Teatro dell’Ortica che coinvolge pazienti psichiatrici seguiti dalla Salute Mentale della ASL 3 Genovese, attori, operatori socio-sanitari e volontari. Il laboratorio intende fornire supporto nei percorsi di riabilitazione psichiatrica e dare l’opportunità di lavorare su sé stessi attraverso l’incontro con gli altri, per un luogo di aggregazione reale e di contatto tra i pazienti e la cittadinanza, in cui fare esperienza di nuove relazioni possibili e coltivare una mentalità di maggiore apertura verso l’altro, abbandonando i condizionamenti e i pregiudizi.



Venerdì 29 settembre

ore 18.00 – 23.00 | Arena Centro Sociale

“La Bottega in concerto”

a cura del Collettivo La Bottega del Verrocchio

con la partecipazione di:

Zippo e Mae, rap e indie pop

Daesir, hip hop

Ryser - Agostini duo, chitarra e tromba

The Bad Tales, Band blues-rock anni 70

Six in the Box, Band soul, funk e blues



Sabato 30 settembre

ore 18.00 | Spazio 21 Sala A

"PLANETARIO" performance a cura del gruppo FLUDD

con Marco Cacciamani, Gianriccardo Scheri, Angela Mambelli

Reading multimediale, con l'allestimento di una installazione, la lettura di alcuni testi a tema, la ripresa e videoproiezione dell'azione, il commento musicale eseguito dal vivo.

ore 21.00 | Spazio 21

Concerto GOG

Valentina Messa pianoforte

Musiche di Ludwig van Beethoven Franz Schubert Fryderyk Chopin Robert Schumann Franz Liszt