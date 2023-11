Genova, al Museo del Mare un visore virtuale per scoprire il porto: un viaggio tra terminal merci, container e Porto Antico

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Porto e Città si sono incontrati nella realtà virtuale di un simulatore digitale. Nel corso della mattinata è stato presentato al Galata Museo del Mare di Genova il progetto “Porto e Città”, promosso dal Consiglio Regionale Unipol – CRU della Liguria, e inaugurata l’installazione permanente che consente di vivere un’esperienza unica alla scoperta del Porto merci del Capoluogo ligure. A partire da giovedì 23 novembre, l’installazione è accessibile al pubblico, che potrà scoprire in prima persona tutte le attività che si svolgono nel Porto attraverso l’utilizzo di un visore di realtà virtuale.





Il progetto interattivo, che ha coinvolto le associazioni aderenti al CRU della Liguria, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la Camera di Commercio di Genova e il Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, ha l’obiettivo di restituire ai genovesi e a tutti i visitatori interessati all'economia del mare una rappresentazione realistica del dinamismo e della vivacità dell’attività portuale.





L’installazione è collocata in uno spazio dedicato presso il piano terra del Galata Museo del Mare, ed è stata realizzata con il prezioso supporto del Dipartimento Information Technology di SIAT, società assicurativa del Gruppo Unipol specializzata nelle assicurazioni trasporti, partner e membro anch’essa del CRU Liguria.





“Grazie alla collaborazione con il Galata Museo del Mare e delle Migrazioni, il simulatore viene ora installato presso la sede del Museo, una location che permette di sottolineare la grande connessione tra la storia della nostra regione, delle migrazioni, del lavoro e della globalizzazione e la contemporaneità.” – spiega Mattia Rossi, Presidente CRU Liguria – “Vogliamo ringraziare le Istituzioni coinvolte e tutte le Associazioni del CRU Unipol della Liguria che hanno creduto in questo progetto e SIAT che ha reso concretamente possibile la sua realizzazione.”





“SIAT, quale Compagnia genovese parte del Gruppo Unipol e specializzata nell’assicurazione trasporti ha aderito da subito e con entusiasmo al progetto Porto e Città.” – sottolinea Vittorio Pini, Amministratore Delegato di SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni P.A. – “Questo perché all’interno del progetto sono racchiusi vari contenuti che rappresentano la nostra storia, il nostro business e i nostri valori. Parliamo di mare, navi, banchine, containers, lavoro, persone, sicurezza, ambiente, sostenibilità, digitalizzazione, futuro e Genova. Porto e Città è un progetto che parla di tutto questo e che lo presenta in modo innovativo ai visitatori del Galata Museo del Mare. Esso inoltre rappresenta un’ulteriore spinta verso la valorizzazione del Museo, di Genova e di tutti i partner che hanno creduto in questo progetto e hanno lavorato insieme per contribuire ad unire il primo porto italiano con la città che lo ospita, un percorso non semplice ma che passa anche attraverso la conoscenza di quanto accade proprio nel porto di Genova”.





“La storia del Porto di Genova” – commenta Nicoletta Viziano, Presidentessa del Mu.MA – “è uno dei soggetti principali del nostro Museo. A partire dal pian terreno dove è situata la sala dedicata al Porto di Genova tra Medioevo ed età moderna, fino ad arrivare al terzo piano dove è allestita la Sala degli Armatori, dove il porto in età contemporanea rappresenta il contesto dove le diverse compagnie hanno operato. Da segnalare infine il simulatore di pilotaggio dove è possibile cimentarsi ai comandi e provare le manovre di guida. Questa nuova postazione” – conclude la Presidente Viziano – “aggiunge un’ulteriore opportunità per i nostri visitatori di andare alla scoperta del Porto di Genova nei giorni nostri. Ringrazio quindi CRU Liguria per aver scelto di accrescere il percorso museale del Galata Museo del Mare”.





“Ringraziamo il CRU e gli altri enti coinvolti per aver creduto in questa iniziativa che ha visto l’AdSP partecipare come partner attivo fornendo materiali storici e indicazioni tecniche per lo sviluppo del simulatore.” – ha dichiarato Paolo Piacenza, Commissario straordinario dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale – “Il porto è il motore socio-economico della città e l’AdSP sta investendo molto negli ultimi anni non solo nelle opere infrastrutturali ma anche in interventi mitigativi e di riqualificazione delle strutture esistenti in accordo con le sfide della sostenibilità. Questo progetto rappresenta un tassello importante in questa direzione contribuendo ad avvicinare il porto alle comunità che lo ospitano.”





“Le ragioni per cui la Camera ha voluto condividere questo progetto sono tante.” – spiega Luigi Attanasio, Presidente della Camera di Commercio di Genova – “Prima di tutto perché arricchisce il già vasto del patrimonio del Galata Museo del Mare con una nuova attrazione interattiva; poi perché propone ai visitatori un'esperienza di realtà virtuale davvero unica, che qualifica ulteriormente la nostra città come una destinazione turistica “smart”; infine, perché valorizza il ruolo storico del nostro porto e al tempo stesso offre una rappresentazione molto realistica di quello che significa oggi entrare in un terminal contenitori”.





“Il progetto Porto e Città è una declinazione virtuosa di quello che i Consigli Regionali Unipol fanno.” – sottolinea Maria Luisa Parmigiani, Responsabile Sustainability per il Gruppo Unipol e Direttrice della Fondazione Unipolis – “Si tratta di azioni di promozione territoriale che creano valore condiviso a beneficio della comunità, all’interno di un quadro complessivo di sviluppo sostenibile. Attraverso l’impegno dei nostri stakeholder presenti nel CRU Liguria, da un lato, e il decisivo coinvolgimento di importanti protagonisti economici, sociali e culturali della città, insieme alle istituzioni locali, è stato possibile realizzare uno strumento di conoscenza a disposizione dei genovesi e di tutti i visitatori del bellissimo Museo Galata. Come Gruppo Unipol, siamo soddisfatti di aver messo a disposizione risorse mirate che hanno permesso, insieme ad altre, di realizzare tutto questo.”





“Un progetto che vuole restituire un'immagine realistica e dinamica dell'attività portuale avvicinando Genova alla realtà di quello che è uno dei principali asset locali e nazionali.” – commenta Francesco Maresca, Assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca del Comune di Genova – “Desidero ringraziare tutte le istituzioni e le associazioni coinvolte, nonché la società SIAT, per aver reso possibile questa iniziativa, che dimostra il grande impegno nel promuovere la comprensione e la valorizzazione di un elemento fondamentale per la nostra comunità come il porto di Genova.”





“Il progetto che si inaugura oggi è a tutti gli effetti una operazione di storia, e il visore voluto dal CRU Unipol ce lo farà vedere. E Interagiremo con il porto nel passato e nel presente, e ci prepareremo a farlo anche in futuro.” – dichiara Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria in un messaggio recapitato – “Per questo va il plauso all’iniziativa del Consiglio Regionale Unipol Liguria, che raccoglie soggetti fondamentali per il tessuto socioeconomico ligure, ed al partenariato di enti quali la Camera di Commercio di Genova e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che da sempre operano a favore della compartecipazione tra imprese e istituzioni per l’armonico sviluppo delle relazioni tra porto e città.”