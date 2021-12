Genova, al Gaslini già 6 neonati col covid: le madri in gravidanza non si erano vaccinate

di Marco Innocenti

E gli specialisti avvertono: "Attenzione agli effetti del long covid, specialmente nei più piccoli"

Il quadro, per quasi tutti, è lo stesso: febbre alta, sopra i 38 gradi, inappetenza e pochi mesi di vita. Sono ben 6 i neonati arrivati all'ospedale Giannina Gaslini di Genova e, per tutti, il tampone anticovid ha dato esito positivo. Ma ad accomunarli anche il fatto che le madri hanno scelto di non vaccinarsi perché già incinta.

E così, dagli specialisti dell'ospedale genovese arriva l'appello a tutti i genitori circa i rischi legati agli effetti della malattia, anche e soprattutto nei più giovani, dopo la guarigione, il cosiddetto Long Covid. Per questo, l'unica arma è la vaccinazione visto che i ricoveri sono cresciuti molto, specialmente nei bambini al di sotto dei 6 mesi d'età.