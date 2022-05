Genova, al Carlo Felice il primo evento dedicato a Niccolò Paganini

di Redazione

La kermesse è andata in scena ieri 27 maggio con il concerto della Banda musicale della Guardia di Finanza

E' stato il Teatro Carlo Felice ad ospitare il primo evento celebrativo dedicato a Niccolò Paganini nell’anno in cui ricorre il 240° della nascita del grande compositore genovese, riconosciuto anniversario di interesse nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 28 aprile.

L'evento è andato in scena ieri 27 maggio con il concerto Omaggio a Niccolò Paganini della Banda musicale della Guardia di Finanza, complesso artistico nato nel lontano 1926 che vanta esibizioni presso le più prestigiose istituzioni in Italia e all’estero. A dirigerla è stato il maestro Leonardo Laserra Ingrosso. Solista è stato il violinista genovese Giulio Plotino, tra i laureati della 49° edizione del Premio Paganini 2002, che ha eseguito la Maestosa sonata sentimentale, composta da Paganini a Vienna nel 1828.

La kermesse, promossa dal Comune di Genova e dal Premio Paganini, rientra in un nutrito programma di attività, in Italia e non solo, che vedrà il suo culmine nei mesi di ottobre e novembre. La partecipazione al concerto, rivolto in particolar modo ai giovani e agli studenti, sarà gratuita, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, previo ritiro dei biglietti (massimo quattro per persona) alla biglietteria del Teatro.