Genova, al Barman Day si celebra l'arte del caffè, dei cocktail e il nuovo gelato alla prescinsêua

E' tornato, alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova, il Barman Day organizzato da Fiepet Confesercenti per celebrare il mondo barman, flair e quello della caffetteria. Non a caso, la giornata si è aperta proprio con la presentazione del Genova Gourmet Caffetteria, marchio collettivo geografico della Camera di Commercio, con un’esibizione di Latte Art e Brewing Coffee.

«La Camera di Commercio – commenta il segretario generale Maurizio Caviglia – ha contribuito con grande piacere al Barman Day e messo volentieri a disposizione la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa per ospitare l’evento. Ci è sembrata un’ottima occasione per presentare l’ultimo nato dei marchi del circuito Genova Gourmet: la caffetteria. Con questa nuova iniziativa rinnoviamo e rafforziamo l’impegno sul fronte dei marchi di qualità che abbiamo ideato nel tempo, dalla ristorazione al catering alla mixology, e ci attrezziamo per promuovere le eccellenze del territorio in ogni momento della giornata, a partire dal caffè e dalla focaccia del mattino».

«Il Barman Day vuole essere una vetrina per la nostra professione, per mostrarne la varietà, le potenzialità e anche, lasciateci dire, la qualità di cui siamo capaci – dichiara Alessandro Simone, presidente Fiepet Confesercenti Genova –. L’evento rappresenterà inoltre l’occasione per promuovere una tipicità del territorio come la prescinsêua, sensibilizzare il consumo consapevole tramite i mocktai e valorizzare la crescita dei giovani tramite il coinvolgimento delle scuole alberghiere e professionali».

Protagonista di questa edizione del Barman Day è stata anche la prescinsêua, prodotto caseario per eccellenza del territorio ligure che, non a caso, è valso a Genova il titolo di Città del Formaggio 2023. Per l'evento, l'Associazione Gelatieri Artigianali Genovesi ha presentato un inedito gelato alla prescinsêua e, altrettanto oiginale, è stato il cocktail proposto dal mixology art trainer Davide Puppo che, insieme a Luca Parcelli, ha tenuto anche una dimostrazione di mocktail, i cocktail analcolici nati negli Stati Uniti per promuovere il bere consapevole e ormai sempre più diffusi anche in Italia.

Hanno completato il programma un viaggio alla scoperta delle birre artigianali del territorio a cura di Lorenzo “Kuaska” Dabove, l’esibizione di flair acrobatico del campione internazionale Matteo Lena e la finale, con successiva premiazione, della seconda edizione del “Trofeo Franco Ardoino”: la competizione intitolata allo storico dirigente di Confesercenti, che si rivolge agli studenti delle scuole alberghiere.