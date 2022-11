Genova, "Agroligurian B2B Day": cresce il mercato agroalimentare ligure

Si è chiusa con 182 incontri e il coinvolgimento di 20 operatori delle aziende agroalimentari liguri del Mercato Ortofrutticolo di Genova "Agroligurian B2B Day", la giornata di incontri business-to-business tra buyers provenienti da Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Lituania per avvicinare le produzioni locali a una domanda aggiuntiva di mercato.

L'iniziativa, inserita all'interno del piano attuativo 2022 per l'internazionalizzazione delle imprese di Regione Liguria, è stata realizzata da Liguria International e Confcommercio International, in collaborazione con Sgm e Camera di Commercio, all'interno del Centro Agroalimentare di Genova in cui 23 mila metri quadri sono dedicati al padiglione dell'ortofrutta.

"Avvicinare le produzioni locali a domande aggiuntive di mercato rafforzando le aziende liguri sul palcoscenico internazionale, è una strategia di sviluppo economico che, come amministrazione regionale, perseguiamo da tempo e che intendiamo rafforzare con la nuova programmazione comunitaria Por Fesr 2021-2027 - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - I quasi 200 incontri tenutisi al Centro Agroalimentare di Genova sono un segnale tangibile dell'attenzione che il mercato rivolge, non solo alle nostre ricchezze, ma anche alla capacità della piattaforma logistica di Bolzaneto. Ci auguriamo che questo possa essere un primo passo per gettare le basi per nuove e più efficaci relazioni commerciali".

"Gli operatori - racconta Franco Aprile, presidente di Confcommercio International - hanno incontrato importanti buyer di Polonia, Repubblica Ceca, Lituania ed Estonia, ai quali hanno potuto presentare le proprie attività e dare il via ad una serie di opportunità di business che si sono ulteriormente ampliate con la partecipazione di aziende del settore agroalimentare rappresentative di molte tipicità liguri".

"L'auspicio - aggiunge Paolo Odone, presidente di Confcommercio Liguria e Genova - è che questa sia la prima di una serie di iniziative a vantaggio dei nostri imprenditori per far conoscere all’estero le nostre tipicità. Ringrazio le imprese estere, Regione Liguria e Liguria International per aver creduto nel progetto che si è reso possibile anche grazie alla collaborazione di SGM e Camera di Commercio".