Genova: addio al regista Sandro Baldacci, portò il teatro tra i carcerati

Lutto nel mondo del teatro per la morte di Sandro Baldacci, tra i soci fondatori del Teatro Necessario, impegnato nel progetto di portare la drammaturgia in carcere con il "Teatro dell'Arca". Attore e regista, esperto in comunicazione e docente di teatro al Corso di Laurea in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo dell’Università di Genova, Baldacci si era diplomato alla scuola del Teatro Stabile di Genova.

Così lo ricordano i suoi allievi del Teatro Necessario: "Sandro Baldacci, un maestro, una vita per il teatro, fondatore di Teatro Necessario, ci ha lasciato questa mattina, lasciando in tutti noi un vuoto incolmabile. Dicono di lui: 'la vita è un mistero. Conta cosa abbiamo fatto. Sandro ha lasciato le sue opere. Indelebili, energia pura soprattutto in in ambiente così cupo e complesso come il carcere. Il suo coraggio è stato come un fiore che nasce dall'asfalto'".

Il Rosario si reciterà venerdì 17 alle 18,30 presso la Chiesa dei Diecimila Crocifissi in Via Canevari, dove sabato 18 alle 11,45 si terranno le esequie.