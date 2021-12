Genova, "acqua alta" in piazza De Ferrari: la fontana trabocca

di Marco Innocenti

Dal corpo centrale della fontana, alcuni centimetri l'acqua hanno invaso il corridoio circolare a ridosso degli spruzzi laterali

Uno spettacolo curioso ed inconsueto stamani ha accolto i genovesi di passaggio in piazza De Ferrari: la fontana al centro del "salotto della città", infatti, ha iniziato a tracimare, facendo scorrere acqua lungo tutta la piazza. All'origine di tutto, quasi sicuramente, un problema agli scarichi che, dal corpo centrale della fontana, convogliano l'acqua di nuovo nel circuito che alimenta gli spruzzi, fatto sta che nelle prime ore della mattinata il lato della piazza rivolto verso il teatro Carlo Felice si era trasformato in una piscina. Impossibile infatti per le grate di scolo raccogliere la grande quantità d'acqua che fuoriusciva dalla fontana.

Stessa situazione, anche se con meno centimetri d'acqua, anche dalla parte opposta della piazza, quella davanti al palazzo della Regione, dove l'acqua fuoriuscita era sicuramente molta meno.