Genova, a Staglieno concerti e visite guidate per i 150 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini

Itinerari tematici e visite guidate, lezioni dal vivo e concerti di musica classica, inaugurazione del nuovo Info-Point e progetti di restauro, uno spettacolo in memoria di Giuseppe Mazzini nel 150° anniversario della sua morte e una piccola, importante performance di una giovane soprano ucraina, con l'impegno delle donne del Risorgimento come ponte tra passato e presente per lanciare all'Ucraina e a tutto il mondo un messaggio di pace.

È questa la rassegna di eventi, manifestazioni e iniziative organizzate per cinque giorni, tra lunedì 30 e martedì 31 maggio e tra lunedì 6 e mercoledì 8 giugno, al Cimitero Monumentale di Staglieno che, anche quest'anno, aderisce alla settimana dei Cimiteri Storici Europei promossa da Association of Significant Cemeteries in Europe (Asce).

'RisorgimentoDonna: storia, futuro e pace al femminile' è il tema dell'edizione 2022, organizzata come l'anno scorso dal Comune di Genova in collaborazione con l'associazione GenovaFa. Tutti gli eventi in programma sono legati da un filo conduttore: raccontare l'impegno delle donne per la pace attraverso itinerari, musica e memoria.