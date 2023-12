Genova, a Ponte Parodi l'apertura del Winter Park ritarda di un'ora: mancavano i permessi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' slittata di circa un'ora e un quarto l'inaugurazione del Winter Park di Genova, per il primo anno posizionato a Ponte Parodi e non in piazzale Kennedy. Il taglio del nastro ha ritardato per motivi di sicurezza: a quanto pare mancavano ancora alcuni permessi per aprire l'area al pubblico. Il numero di automobili parcheggiate troppo vicino alle uscite e la mancanza della segnaletica hanno spinto i vigili del fuoco a rimandare l'apertura del parco. I cartelli sono stati posizionati in fretta e furia dai tecnici di Aster.

Nel frattempo centinaia di ragazzi e cittadini si erano accalcati dalle transenne, alcuni in coda dalle 14. La ressa era tale che alcuni si sono sentiti male e sono stati invitati dentro per riposare. Nel momento in cui è stato consentito l'ingresso, si sono verificati attimi di tensione tra i ragazzi e gli addetti alla sicurezza. Alla fine in 100 si sono assicurati tagliandi omaggio dal valore di 100 euro. Il parco rimarrà aperto fino al 14 gennaio.