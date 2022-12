Genova, a fuoco una stanza dell'Hotel Royal: cinque tra feriti e intossicati

Cinque persone ferite per un incendio divampato la scorsa notte, intorno alle 4,30, in una stanza dell'hotel Royal di via Pré, nel centro storico di Genova. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, il 118, con l'automedica, e i carabinieri. L'albergo è stato evacuato e 22 persone hanno passato la notte fuori.

Due feriti sono stati portati al San Martino in codice rosso per intossicazione da monossido di carbonio. Due persone, tra cui un ragazzo di 17 anni, sono stati trasferiti in codice giallo al Galliera, mentre una quinta, con ustioni alle mani, è stata ricoverata al Villa Scassi. L'incendio si è sviluppato in una camera al primo piano della struttura e ha interessato parte della hall. Il rogo è stato spento in poco tempo. Indagini sono in corso per capire le cause che hanno scatenato le fiamme.