Genova, 4a edizione del progetto di solidarietà "Dritto & Rovescio e non solo"

“Dritto & Rovescio e non solo”. Arrivato alla quarta edizione, il progetto di solidarietà dell’Associazione 50&Più Genova si amplia. Ai capi in lana sferruzzati a mano si aggiunge quest’anno la raccolta di beni di prima necessità come zucchero, caffè, marmellate, biscotti e altri alimenti in scatola. L’ormai lunga collaborazione con don Valentino Porcile, parroco della Chiesa di San Siro a Nervi, e con la Caritas, ha permesso di ampliare l’azione dell’associazione con uno sforzo mirato ai bisogni delle persone e delle famiglie che hanno bisogno di conforto.

L’iniziativa di 50&Più è nata durante la pandemia e ha ottenuto da subito un grande successo di adesioni, con la produzione di circa quattrocento capi in lana lavorati dalle socie e dalle tante volontarie che hanno aderito. Decine e decine di persone, anno dopo anno, hanno dedicato un po’ del loro tempo a creare capi da regalare durante il periodo natalizio a bambini, uomini e donne che si trovano in affanno. A loro, con le sciarpe, i berretti, le maglie, i guanti, le calze, le coperte colorate, arriverà anche questa volta il caldo l’abbraccio ideale delle socie di 50&Più e di chiunque abbia voglia di unirsi.

La consegna dei capi e dei beni alimentari è prevista lunedì 18 dicembre 2023 alle ore 15 presso la Chiesa di San Siro a Nervi (via dei Vassalli 1), alla presenza di don Valentino. «Siamo sempre pronti - dice Brigida Gallinaro, presidente di 50&Più Genova – ad aiutare chi vive tra le difficoltà e ancora di più lo siamo in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo. Ormai per le socie creare i capi da donare è diventata un’abitudine e “Dritto &Rovescio” si conferma una tradizione. I manufatti cominciano ad arrivare all’inizio dell’autunno e ogni anno mi stupisco della generosità delle socie. Con un piccolo sforzo sincero, tutti insieme, possiamo fare sentire la nostra vicinanza a chi la cerca. Il filo della solidarietà ci unisce e diventa sempre più lungo».

Per informazioni e consegne scrivere a 50epiu.ge@50epiu.it o telefonare ai numeri 010/543042-5530352.

50&Più, fondata nel 1974, è un'Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l'assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell'affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l'Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org