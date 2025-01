Genova, 44enne accoltellato in casa vaga ferito per strada: soccorso in codice rosso

Un uomo di 44 anni è stato soccorso nella serata di ieri in via Buranello, nella periferia del capoluogo ligure, mentre vagava in stato confusionale dopo essere stato accoltellato. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Dinamica – L’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione della vittima, per motivi ancora in fase di accertamento. Gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabili.

Indagini – La polizia al momento non esclude alcuna pista, dal litigio domestico a un possibile scontro con persone conosciute. Gli inquirenti stanno ascoltando eventuali testimoni e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona per chiarire i dettagli dell’episodio.

Soccorsi – Il 44enne, trovato disorientato e ferito, è stato immediatamente assistito dai sanitari del 118. Grazie alla tempestività dell’intervento, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale, dove è attualmente sotto osservazione.

