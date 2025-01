Genova, 40 temerari per il cimento a Boccadasse in favore della Croce Bianca

GENOVA - In una domenica assolata e dal clima mite, non si sono fatti certo scoraggiare dalla temperatura del mare di circa 14 gradi i quaranta temerari che hanno preso parte al terzo “Cimento invernale” nella spiaggia di Boccadasse, a Genova.

A dispetto delle previsioni di forte vento, che tuttavia non è riuscito a penetrare nell’insenatura, donne e uomini di tutte le età e provenienti anche da fuori Liguria hanno preso parte a questo ormai tradizionale appuntamento di solidarietà e goliardia che caratterizza l’inverno genovese e di tutte le Riviere.

Il cimento, organizzato in favore della Croce Bianca Genovese dal Rotary Club Genova San Giorgio e da Inner Wheel Genova Sud Ovest con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VIII Genova Medio Levante, è stato animato da voglia di coesione, spontaneità, amicizia, coraggio e un pizzico di follia, naturalmente prestando attenzione alle proprie condizioni fisiche e a quelle meteomarine: questi gli unici requisiti richiesti ai coraggiosi che alle 12 in punto sono entrati in mare dopo l’immancabile countdown sfoggiando mute da sub, cuffie e anche abbigliamento goliardico. Al termine, i partecipanti sono stati ristorati presso i locali della Pro Loco Maris Boccadasse.

Durante l’evento sono stati raccolti fondi a favore della Croce Bianca Genovese per l’acquisto di dotazioni invernali da utilizzare nei servizi di emergenza/urgenza sanitaria e sociali in favore della cittadinanza.

“Una bella iniziativa e un vanto per noi che viviamo in Liguria” ha dichiarato il Presidente della Regione, Marco Bucci. “Qualche temerario è anche riuscito a fare il bagno. Grazie alla Croce Bianca Genovese per il servizio che offre alla società civile. Colgo l’occasione per ringraziare la Pubblica Assistenza per ciò che fa tutto l’anno per i cittadini genovesi e liguri”.

“Ritorna una bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, sicuramente la dimostrazione di come Genova permetta di svolgere sport 365 giorni l’anno” ha dichiarato Alessandra Bianchi, assessore Sport e Turismo del Comune di Genova, “ma anche l’aggregazione e la raccolta fondi in favore della Croce Bianca che svolge un’attività importantissima quotidianamente, in un borgo iconico come quello di Boccadasse dove oggi tantissime presenze si godono questa meravigliosa giornata in un’ottica di valorizzazione del territorio, turismo attivo e voglia di stare all’aria aperta”.

Soddisfatta Anna Palmieri, presidente del Municipio VIII Genova Medio Levante: “Per il terzo anno abbiamo patrocinato questo evento insieme al Rotary, a Inner Wheel e alla Pro Loco Maris di Boccadasse per raccogliere fondi per la Croce Bianca. Lo scorso anno con il ricavato dell’iniziativa sono state acquistate nuove divise per i volontari della Pubblica Assistenza e speriamo anche quest’anno in un grande successo”.

“Quando c’è bisogno, il Rotary è sempre presente” ha dichiarato Ernesto De Sanctis, presidente eletto per l’anno rotariano 2026-2027. “Noi abbiamo anche un socio speciale all’interno della Croce Bianca Genovese quindi è un aiuto reciproco. Il tempo ci ha donato una giornata magnifica per dare una mano tutti insieme”.

“Ringraziamo tutti i partecipanti per l’opportunità che ci è stata data” ha concluso Federico Scacchetti, direttore sanitario della Croce Bianca Genovese. “Con il ricavato sarà acquistato l’abbigliamento utile per il soccorso sanitario nella stagione invernale. Ringraziamo moltissimo il Rotary Club Genova San Giorgio e l’Inner Wheel che hanno contribuito a questa iniziativa”.

