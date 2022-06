Genova, 25enne investito da un'auto: è in gravi condizioni

di Edoardo Cozza

L'incidente a Sestri Ponente: il giovane è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino con un trauma facciale e toracico

Ancora un grave incidente sulle strade di Genova: un 25enne è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada a Sestri Ponente, in via Soliman. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso nel pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso con un grave trauma facciale e toracico.

Sul posto gli agenti della polizia locale che stanno indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto.