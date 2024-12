Genova 2024,: taekwondo, 30a edizione della Columbus Cup l'8 dicembre al Palasport

Genova si prepara a ospitare una delle competizioni più attese del panorama sportivo europeo. Domenica 8 dicembre, il nuovo Palasport di piazzale Kennedy accoglierà la trentesima edizione della Columbus Cup, evento annuale di taekwondo che, quest’anno, si inserisce nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia, ma anche da Francia, Svizzera, Germania, Albania e Monte Carlo, parteciperanno alla manifestazione organizzata dal maestro Pietro Fugazza e dalla Scuola Taekwondo Genova. Un segno del grande livello e della crescente internazionalizzazione di questo evento, che quest’anno celebra il suo importante traguardo.

L’evento, patrocinato da Regione Liguria e Comune di Genova, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di arti marziali, ma anche un’occasione per diffondere valori di inclusione e integrazione. "La Columbus Cup è ormai un appuntamento fisso del nostro calendario sportivo", ha dichiarato l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi. "Siamo particolarmente felici che, in occasione del 2024, l’evento si svolga proprio sotto il segno di Genova Capitale Europea dello Sport. Il nuovo Palasport sarà la cornice perfetta per accogliere i numerosi atleti, inclusi quelli del para-taekwondo, dando ancora più valore a questa manifestazione", ha aggiunto Bianchi, sottolineando l’importanza della promozione dello sport per tutte le abilità.

Il maestro Pietro Fugazza, ideatore dell’evento, ha espresso la sua soddisfazione per il raggiungimento della trentesima edizione, enfatizzando il supporto ricevuto dal Comune di Genova e dall’assessorato allo Sport. "Siamo pronti a offrire al pubblico uno spettacolo di altissimo livello", ha dichiarato Fugazza. "La nuova location, il Palasport, rappresenta la ciliegina sulla torta di un evento che vede partecipare atleti di livello mondiale", ha aggiunto.

La Columbus Cup non si limiterà alle tradizionali gare di Forme (esercizi tecnici che simulano combattimenti contro più avversari) e Freestyle (specialità che unisce taekwondo e ginnastica artistica), ma ospiterà anche gare di para-taekwondo. Tra gli atleti di spicco, ci sono i campioni del mondo 2023 Emanuele Fugazza, Federico Serain e Filippo Di Vincenzo, che torneranno in gara dopo la recente partecipazione al Mondiale di Hong Kong. Per il para-taekwondo, si esibiranno il Campione Europeo Renzo Caraccia e il cinque volte campione italiano Joel Delgadillo.

La manifestazione, che si terrà dalle 9 alle 18, è ad ingresso gratuito e si preannuncia come un’importante occasione di spettacolo e condivisione sportiva per la città di Genova.