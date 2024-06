Genova: 1 milione e 220mila euro dall'asta dei tesori della Lollobrigida, una Natura morta di Brueghel il lotto più caro

Si è conclusa la vendita di Dipinti Antichi e del XIX Secolo della casa d’aste Wannenes, con un importo totalizzato di 841.135,23 euro e la partecipazione di circa 500 persone fra sala, telefoni e piattaforme.

Fra i 206 lotti in catalogo il record assoluto è stato raggiunto dalla Natura morta di Abraham Brueghel (lotto 172), ultimo pezzo della collezione proveniente dalla casa sull’Appia Antica di Gina Lollobrigida, presentata all’incanto il 28 maggio, con un 100% di venduto e un ricavato totale, compreso il risultato del dipinto di Brueghel, di 1.219.620 euro. Il dipinto è stato aggiudicato da un compratore al telefono per 75.100 euro, ottimo risultato per un lotto sottoposto a regime di notifica. La vendita della collezione di Gina Lollobrigida può quindi considerarsi conclusa, fra i 410 lotti a offerta libera battuti il 28 maggio e la Natura morta di Brueghel presentata all’incanto ieri.

Fra gli Old Master battuti ieri presso Villa Carrega Cataldi (Genova, via Albaro 11), segnaliamo l'affresco applicato su tela di Enrico Albricci, realizzato nel 1765 per decorare un soffitto del palazzo del conte Romili a Bergamo, venduto per 37.600 euro e il dipinto di Alessandro Magnasco con soggetto i pellegrini in preghiera presso una cappella, databile tra il 1725 e il 1730, il quale ha raggiunto 43.850 euro partendo da una base d’asta di 15.000 euro.