Genova, 1.311 controlli e 21 multe per il Green Pass, 8 sanzioni sull'uso della mascherina

di Marco Innocenti

La polizia locale ha anche effettuato 281 controlli nei mercati e nei mercatini di tutta la città, periferie comprese. Nessuna sanzione

Continua la campagna di controlli della Polizia Locale di Genova sul rispetto delle vigenti normative covid. Ieri, giovedì 23 dicembre, sono state 1.311 le persone controllare e 21 quelle sanzionate per violazioni inerenti il possesso del Green Pass. Otto invece quelle multate per il mancato o non corretto utilizzo della mascherina mentre le attività commerciali controllate sono state in tutto 39 con una sola sanzione elevata.

Controlli anche nei mercati della città, anche nelle zone periferiche. In tutto le verifiche degli agenti sono state 281: 76 a levante, 79 nel centro ovest, 78 in Valpolcevera, e 48 nel medio ponente. Da questi controlli non sono emerse irregolarità di nessun tipo e la polizia locale non ha emesso alcuna sanzione.