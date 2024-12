Genoalamp ha festeggiato 70 anni di luce a Genova con una serata speciale tra storia e innovazione

Genoalamp, storica azienda genovese specializzata in illuminazione, ha celebrato i suoi 70 anni di attività. Fondata nel 1954, l’azienda ha saputo evolversi e innovare, diventando un punto di riferimento non solo per Genova, ma anche per mercati internazionali. La celebrazione, tenutasi nella sede di Carignano, è stata un tributo alla storia dell’illuminazione genovese e al futuro del design.

Origini - Genoalamp nasce nel 1954 in un piccolo magazzino di Vico Amandorla, nel cuore del centro storico di Genova. Fondata da Paolo, giovane intraprendente, l’azienda muove i primi passi come fabbrica di lampadari. Grazie a tanto lavoro e alla determinazione del fondatore, supportato dal fratello Mario, l’attività cresce rapidamente, diventando un pilastro dell’illuminazione locale.

Espansione - Negli anni ’60, per far fronte alla crescente domanda, l’azienda si trasferisce in uno spazio più grande in Via di Santa Croce, dove raggiunge la capacità di produrre fino a 90 lampadari al giorno. Questo periodo segna anche l’introduzione di un catalogo innovativo che permette di spedire i prodotti in tutta Italia.

Nuova sede - Nel 1968, Genoalamp si stabilisce definitivamente in Mura di Santa Chiara, a Carignano, dove si trova tuttora. La nuova sede rappresenta un salto di qualità per l’azienda, sia in termini di visibilità che di prestigio. In questo periodo, la gestione si amplia con l’ingresso in azienda dei figli del fondatore, che portano nuove energie e idee.

Innovazione - Nel 2012, con l’aiuto di un amico di lunga data, l’azienda lancia il proprio sito di vendita online, genolamp.it, aprendo così nuovi mercati. Questa mossa strategica consente a Genoalamp di espandersi oltre i confini nazionali, conquistando clienti in Cina, Giappone, Nuova Zelanda e Paesi Arabi.

Celebrazione - Per celebrare i 70 anni di attività, Genoalamp ha organizzato una serata speciale con architetti, professionisti e amici, all’insegna della musica e dello champagne. L’evento ha sottolineato il legame dell’azienda con la città di Genova e la sua capacità di mantenere alta la qualità dei prodotti, investendo in innovazione e design.

Valorizzazione - Oltre a celebrare il passato, Genoalamp guarda al futuro con il rinnovo dei locali espositivi e un focus ancora maggiore sulla personalizzazione e consulenza ai clienti. “La nostra missione è continuare a illuminare le vite delle persone con prodotti che combinano estetica e funzionalità”, afferma la dirigenza.