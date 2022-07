Genoa, Zangrillo: "Abbiamo tanti giovani tifosi che ci seguono, vogliamo ripagare la loro fiducia"

di Redazione

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha partecipato all'evento Serie B Helbiz, che si è tenuto a Milano.

"Dobbiamo mantenere la promessa fatta. Essere seri e fare il massimo sforzo per raggiungere l'obiettivo che abbiamo promesso ai tifosi. I giovani sono importanti e lo stiamo dimostrando pure con una campagna abbonamenti mirata. Quei ragazzi che in Gradinata mentre la squadra stava retrocedendo non ci hanno abbandonati ma hanno proseguito nel sostenerci".

Poi sulla guida tecnicica. "Abbiamo dato continuità al progetto mantenendo lo stesso tecnico e lo stesso direttore sportivo. Entrambi hanno la piena fiducia in tutti noi. L'aver poi iniziato in anticipo la preparazione nonostante questo caldo ci porta a pensare che stiamo andando nella direzione giusta".

Alla presenza del presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, Helbiz Live ha presentato oggi l’intero campionato di Serie BKT per la prossima stagione: 20 Club e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff. Un serviziofruibile attraverso tutti i dispositivi: smartphone, tablet, PC, Smart TV (Samsung, LG, Android, Apple TV) e Amazon Prime Video.

Tutte le partite saranno trasmesse in HD, live, in replica integrale e Highlights.