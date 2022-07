Genoa, Zangrillo prima a Pegli con la squadra poi l'incontro con i tifosi. Abbonamenti a quota 7.000

di Redazione

Il presidente ha parlato con i giocatori e si è trattenuto a lungo con l'allenatore Blessin poi il blitz al Porto Antico

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo dopo aver assistito all'allenamento della squadra al Signorini di Pegli si è recato al Ticket Office del Porto Antico per incontrare i tifosi in coda per sottoscrivere gli abbonamenti. Il dato ultimo è di 7.000 tessere già staccate.

Palazzina San Giobatta sarà aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 20, per rinnovare la propria prelazione oppure comprare (in vendita libera) i tagliandi per tutti i settori dello stadio.

Durante la visita a Pegli il presidente Zangrillo ha parlato con i giocatori e si è trattenuto a lungo con l'allenatore Blessin, Volti distesi e sorrisi e tanta voglia di mettersi alle spalle tanti mesi brutti.