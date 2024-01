Genoa, Ostigard si porta avanti: "bloccata" la casa di due anni fa

Il Genoa vuole Ostigard, Ostigard vuole il Genoa. Proseguono i contatti tra il club rossoblu' e il Napoli nonostante sia sfumata la trattativa per Dragusin, passato al Tottenham. Mister Gilardino ha chiesto alla società il difensore norvegese, il quale gradirebbe fortemente un ritorno a Genova: Ostigard si è già interessato al proprio trasferimento nel capoluogo ligure, tanto da aver contattato il proprio agente immobiliare per bloccare l'appartamento in cui abitava quando giocava nel Genoa, due anni fa. Un indizio positivo per entrambe le parti.

Genoa e Napoli stanno trattando sul prezzo per un trasferimento a titolo definitivo, per una cifra che balla fra i 5 e i 7 milioni di euro.

In prestito al Genoa dal gennaio al giugno del 2022, Ostigard ha disputato 15 gare in rossoblu', segnando un gol in Coppa Italia contro il Milan. Poi il ritorno al Brighton e il passaggio al Napoli, dove ha trovato poco spazio, ancora meno nell'era Mazzarri. Passi avanti per il ritorno in rossoblu' di Leo Ostigard.

Nel frattempo oggi è arrivato a Genova Emil Bohinen, in prestito dalla Salernitana. In caso di salvezza degli uomini di Gilardino, scatterà l'obbligo di acquisto a 2 milioni di euro