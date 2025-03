Genoa, Vieira già al lavoro per il futuro: gli opinionisti si dividono

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Anche se il primo tempo di Cagliari è stato disastroso, nella ripresa la reazione del Genoa c'è stata e per una classifica così, in questo momento del campionato, avremmo firmato in anticipo", ha detto Giovanni Porcella al Derby del Lunedì in onda su Telenord. "A me la formazione inziale ha un po' inquietato - gli ha fatto eco Gessi Adamoli - perché è chiaro che Vieira abbia voluto provare la squadra senza Pinamonti. Ma secondo me il centravanti è da confermare, riscattandolo dal Sassuolo perché non sarebbe facile trovarne un altro così a 14 milioni". "Forse la società ha preso atto che il procuratore vuole fargli cambiare aria", ha evidenziato Beppe Dossena. "Beh, si potrebbe anche un po' puntare i piedi. Comunque è giusto, con la salvezza in tasca, sperimentare nuove soluzioni", ha aggiunto Salvatore Soviero. "Il Genoa inizialmente a Cagliari ha giocato male ma nel secondo tempo è cresciuto e avrebbe anche meritato di vincere se De Winter non avesse sprecato l'occasione", ha concluso Stefano Eranio.

Vi proponiamo un estratto della trasmissione, integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata appositamente al Derby del Lunedì.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.