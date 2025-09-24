Genoa, Vieira dimentica Bologna: “Voglio vincere con l’Empoli in Coppa”

Dopo il risultato dell’ultimo weekend di campionato a Bologna, il tecnico rossoblù Vieira tiene tutti sulla corda in vista della partita di Coppa Italia contro l’Empoli, giovedì sera: "Abbiamo già la possibilità di tornare in campo e di farlo davanti ai nostri tifosi, con la voglia di vincere. Nel calcio ci sono tante situazioni: alcune le possiamo controllare, altre no. Io non voglio perdere tempo e attenzione su fattori esterni; preferisco concentrarmi su ciò che possiamo controllare, su ciò che possiamo condizionare in maniera positiva, su ciò che dipende da noi".

Vieira, già in ritiro, aveva parlato della Coppa Italia come occasione per crescere: "Questa è la nostra responsabilità, ed è così che vogliamo avere un impatto positivo sui risultati".

Fin dal ritiro di Moena, Vieira ha indicato la Coppa Italia come obiettivo per crescere e lo ribadisce: "Per me la Coppa Italia è una competizione importante che vogliamo giocare con orgoglio e rispetto. È anche un’opportunità per tenere coinvolti tutti i giocatori, compresi quelli che hanno avuto meno spazio in questa prima parte di stagione. Tutti – conclude Vieira – dovranno sentirsi parte di questo percorso. Una società che vuole migliorare come la nostra deve essere ambiziosa e puntare ad andare avanti il più possibile".

Vieira non parla di turn-over perché reputa tutta la rosa allo stesso livello. Insomma, non si tratta di riserve: "La nostra mentalità – chiude Vieira – è che dobbiamo superare il turno, l’appetito viene mangiando. Poi si vedrà".

