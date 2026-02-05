Genova ospita la Final Four di Coppa Italia di pallanuoto. La Pro Recco difende il titolo

Genova ospiterà il prossimo fine settimana la Final Four di Coppa Italia di pallanuoto maschile, con le quattro squadre più forti del campionato italiano: Pro Recco, Brescia, Posillipo e RN Savona. Le semifinali si giocheranno sabato 7 febbraio alla piscina della Sciorba, con Pro Recco-Posillipo alle 16:30 e AN Brescia-RN Savona alle 18:30. Domenica 8 febbraio sono in programma le finali.

“La Liguria diventa capitale della pallanuoto italiana e mondiale – commenta la sindaca Silvia Salis –. La Pro Recco e My Sport, con l’impegno della Federazione, portano a Genova un evento di altissimo livello tecnico, con le quattro squadre più forti d’Italia e la più titolata al mondo, la nostra Pro Recco”.

Pro Recco punta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. “Sarà una due giorni di partite super avvincenti – sottolinea il presidente Maurizio Felugo –. Il livello delle squadre italiane è vicino al top europeo e la piscina della Sciorba è lo scenario ideale per valorizzare il nostro sport”.

L’impianto ha subito lavori di ammodernamento per l’occasione: l’illuminazione a led, un ledwall da 6x3 metri e una regia dedicata garantiranno riprese televisive e streaming di alta qualità. “Genova e la Liguria saranno sotto i riflettori internazionali – aggiunge la vice presidente della Regione Liguria e assessore allo Sport, Simona Ferro –. Ora auspichiamo che la Pro Recco possa tornare a giocare anche a Recco, grazie agli oltre 3 milioni investiti per riqualificare la piscina di Sant’Anna”.

