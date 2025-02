Genoa, Vieira deluso: “Primo tempo inaccettabile. Pensiamo a salvarci”

Il Genoa perde a Firenze per 2-1 e i commenti nel post gara del mister rossoblu Vieira sono di delusione soprattutto per la prestazione del primo tempo: “Abbiamo iniziato malissimo la partita, non siamo entrati bene. Un primo tempo molto difficile da accettare, soprattutto per gli errori in cui abbiamo preso i gol".

Rimpianti - "Abbiamo mancato di concentrazione - prosegue Vieira - di aggressività, di leadership. Sul primo gol preso non c'è stata organizzazione, con la loro qualità tecnica abbiamo preso gol, ma così non si può. Dobbiamo fare meglio".

Raddoppio mancato - L’allenatore del Grifone però sottolinea il cambio di passo del secondo tempo: “L'aspetto positivo è stata la voglia di cercare il pareggio, abbiamo giocato con più intensità, per andare avanti. Ci è mancato il gesto tecnico e la scelta, per quello non siamo riusciti a segnare il secondo gol".

Obiettivo salvezza - Però c'è tanto di positivo da poter prendere per la prossima partita". Vieira poi lancia un messaggio: “Guardiamoci dietro, il margine è ancora stretto e vincere le partite è difficile: l'obiettivo è rimanere in Serie A e fino ad ora non abbiamo fatto niente"

