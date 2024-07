Genoa-Venezia 3-1, Gilardino: "Abbiamo avuto buone risposte. Gudmundsson? Mi auguro di averlo ancora"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"I giovani hanno fatto bene, era giusto dar loro una possibilità. Sono contento di come sta andando questo ritiro e di questa partita, anche se era un'amichevole. Abbiamo avuto buone risposte." - così mister ALberto Gilardino dopo la vittoria per 3-1 sul Venezia, in amichevole

Mancavano Badelj, Retegui, Vasquez, Malinovsky, Vitinha. "Pero' sono molto soddisfatto del primo tempo dove abbiamo fatto bene, abbiamo creato i presupposti per far male al Venezia, abbiamo difeso anche molto bene. Dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo mantenere questo entusiasmo ma anche i piedi per terra"

Su Ekuban: Ha grandissime qualità fisiche e tecniche. Se si allena bene è un giocatore importante, per il gruppo dove sta molto bene. I giovani? Ekhator è una sorpresa, giocatore con potenzialità da migliorare. Cosi' come Calvani, Papadopouolos, Fini, Accornero. Non mi sbilancio sul loro futuro, ma mi sbilancio sul valore dei ragazzi. Sono un patrimonio importante".

"Gudmundsson? E' sempre stato felice in questo gruppo, i ragazzi lo fanno sentire importante ma lui è uno di loro. Ieri gli ho chiesto se era felice, mi ha detto di sì. Il calcio è imprevedibile, ma mi auguro di poterlo tenere"

Ancora Gilardino:"Dobbiamo portare in campo fiducia e consapevolezza e coraggio, oltre gli aspetti tecnico-tattici. Questa squadra deve avere fame"