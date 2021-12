Genoa, un positivo nel gruppo

di Redazione

Un componente della squadra, esterno al gruppo calciatori, è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2

Un componete il gruppo del Genoa è risultato positivo al Covi 19. Lo conferma una nota del club rossoblù.

"Il Genoa Cfc comunica che un componente del gruppo squadra, esterno al gruppo calciatori, è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati.

Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia".

Oggi intanto l'arbitro Camplone e i suoi assistenti si sono presentati in campo a Udine ma hanno confermato l'assenza della Salernitana per alcune positività al Covid non è partita per il Friuli.

La palla passa ai tribunali che dovranno esprimersi sulla decisione della Asl campana. Il solito pasticcio insomma.