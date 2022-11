Genoa, un follower d'eccezione: è il wrestler John Cena

Follower d'eccezione per il Genoa che, su Twitter, è seguito da qualche ora anche dal leggendario wrestler John Cena.

L'iconico lottatore della WWE, 14 milioni di follower e una lunga storia di successi, ha iniziato a seguire il profilo dei rossoblù, che non si sono lasciati sfuggire l'occasione twittando, a loro volta: "John, you can see us" (John, tu puoi vederci), giocando sul motto del lottatore che, dopo aver sfiancato i suoi avversari, li irretiva con la frase "You Can't see me" (Non riesci a vedermi).

Un curioso siparietto che, al giorno d'oggi, ha richiamato l'attenzione di tanti fruitori dei social.