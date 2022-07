Genoa, trattativa avanzata con l'attaccante turco Guven Yalcin

di Marco Innocenti

Due stagioni fa era stato compagno di squadra proprio di Massimo Coda nel Lecce. Nell'ultima annata al Besiktas, 30 presenze e 6 reti all'attivo

Non si ferma a Massimo Coda il mercato in casa Genoa per quel che riguarda l'attacco. Anche dopo il suo arrivo, infatti, Johannes Spors starebbe setacciando l'Europa a caccia di un rinforzo che possa affiancare il bomber ex-Lecce e garantire a mister Blessin ampie possibilità di scelta. Il nome che continua a rimbalzare è quello del turco Guven Yalçin, attaccante classe '99 nato in Germania e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bayer Leverkusen.

Il Genoa lo avrebbe messo nel mirino ormai da qualche giorno e la trattativa sarebbe decisamente ben avviata. Il giocatore al momento è svincolato, quindi potrebbe arrivare a costo zero, dopo l'esperienza nell'ultima stagione con la maglia del Besiktas conclusasi con 30 presenze e 6 reti all'attivo.

Curioso anche il fatto che l'attaccante turco, due stagioni fa, era già stato compagno di squadra proprio di Massimo Coda, nel Lecce. Undici gare nella nostra Serie B con la maglia dei salentini, poche per la verità quelle in campo insieme.