Genoa, subito in campo in vista della Juventus: Bani e Malinovskyi pronti al rientro

Niente riposo dopo la sconfitta contro il Monza, il Genoa accende la preparazione all'impegno di venerdì sera al Ferraris contro la Juventus: la squadra si è ritrovata al centro sportivo Signorini di Pegli per ricominciare con i lavori, dopo la disamina in sala video per esaminare la sfida in Brianza.

Semplice defaticante per chi ha giocato all'U-Power Stadium, sessione normale per chi non ha preso parte alla gara tra cui Malinovskyi, che scontata la squalifica sarà a disposizione per venerdì. Probabile un suo schieramento dal primo minuto contro i bianconeri, anche per far rifiatare un Messias sostituito per crampi contro il Monza. Gilardino potrebbe puntare su Bani in difesa, tornato dall'infortunio e convocato per l'ultimo impegno di Serie A. Ancora fuori probabilmente Strootman.

Oggi anche una tappa a bordo della MSC Fantasia per il gruppo squadra, insieme al presidente Zangrillo, il ceo Andrés Blàzquez e il dg Flavio Ricciardella accolti dal management e dal personale del Gruppo MSC.

Domani è prevista un'altra sessione sul prato di Pegli, poi doppio impegno per mister e giocatori: all’Istituto Gaslini dirigenti e giocatori faranno visita ai bambini ricoverati, per portare i doni in un evento immancabile nell’agenda di dicembre. Nell’occasione verrà presentato il nuovo macchinario acquistato con i proventi della raccolta fondi, lanciata dalla società e dai supporters nell’ambito delle celebrazioni per i 130 anni.

Intorno alle ore 18 invece è in calendario la festa del settore giovanile – maschile, femminile, special, – alla presenza del responsabile Michele Sbravati, del ds della Primavera Carlo Taldo e di rappresentanti della prima squadra.





(foto Genoacfc)