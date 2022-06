Genoa, Spors: "Al lavoro per iniziare nel migliore dei modi: puntiamo al giusto mix fra giovani ed esperti"

di Marco Innocenti

Così il general manager rossoblu ai media tedeschi. Per l'attacco spuntano due nomi nuovi dal Belgio

Poche parole per Johannes Spors, poche parole rilasciate alla stampa tedesca nel bel mezzo del suo tour europeo a caccia di giocatori utili alla causa Genoa. Il general manager rossoblu, come sua consuetudine, non lascia trapelare molto dei suoi obiettivi, anzi quasi nulla: "Siamo al lavoro per iniziare la stagione nel migliore dei modi insieme a mister Blessin - ha detto - Lavoreremo sul mercato per costruire una squadra che segua i nostri principi e che sia un giusto mix tra giocatori giovani ed esperti".

Un modo per rassicurare i tifosi, preoccupati da un almeno apparente immobilismo sul mercato. A dire il vero, le voci che circolano intorno ai possibili colpi del Grifone sono davvero tante, alcune anche molto fantasiose ma l'unica certezza, almeno per adesso, è Stefan Ilsanker, rinforzo già "bloccato" anche se non ancora ufficializzato. L'altro nome certo è quello di Gabriel Charpentier, di rientro dal prestito al Frosinone. Difficile, se non impossibile a termini di regolamento, pensare di portare a Genova l'argentino Zampedri (in serie B non si possono tesserare calciatori extracomunitari se non già in forze a squadre europee) mentre sembra sgonfiarsi l'indiscrezione intorno al nome di José Machin del Monza.

Il nome nuovo di giornata è quello dell'attaccante austriaco Daniel Maderner, fresco vincitore della classifica cannonieri della serie B belga con 13 reti all'attivo. Sempre per l'attacco si registrano anche rumors intorno a Smail Prevljak, punta bosniaca di 27 anni cresciuta fra Red Bull Lipsia e Salisburgo. Oggi gioca nel KAS Eupen, nella serie A belga dove ha messo a segno 9 reti in 30 presenze nell'ultima stagione.