Genoa, Souleymane Diarra per il centrocampo. In attacco, occhi sul giovanissimo Sesko

di Marco Innocenti

Sono i due nomi nuovi su cui starebbe lavorando il direttore Johannes Spors in queste ore

Il Genoa è già al lavoro in quel di Pegli agli ordini di mister Blessin, in vista della partenza per il ritiro di Bad Haring ma a tener banco, anche dopo l'arrivo di bomber Coda, è sempre il mercato. In queste ultime ore, in casa rossoblu, c'è da registrare la ferma volontà di Milan Badelj di restare al Grifone, volontà ribadita con chiarezza dal centrocampista croato.

In tema di nuovi arrivi, invece, il direttore Johannes Spors starebbe continuando a lavorare per dare al tecnico una rosa il più completa possibile in tempi brevi. Ecco quindi spuntare, per il centrocampo, il nome di Souleymane Diarra, giocatore classe 1995 di nazionalità malese, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Guingamp in Francia. Nell'ultima stagione, in Ligue 2, ha collezionato 25 presenze, 20 delle quali da titolare.

L'altro nome che rimbalza è quello dell'attaccante sloveno Benjamin Sesko. Giovanissimo, ha appena 19 anni, Sesko ha nella presenza fisica in area una delle sue doti migliori visto che è alto ben 1,94. Attualmente è legato fino al 2026 col Red Bull Salisburgo ma la sua quotazione è già di circa 10 milioni di euro. Il giocatore è da tempo nel mirino del Milan, che potrebbe poi girarlo in prestito proprio al Grifone. Nell'ultima stagione, ha collezionato 24 presenze impreziosite da 5 reti, oltre a 6 presenze in Champions.