Genoa solido e lottatore a San Siro, Milan fermato sullo 0-0

Un Genoa solido e lottatore ingabbia il Milan a San Siro rovinando la festa dei 125 anni ai rossoneri, finisce 0-0 dopo una prestazione con poche emozioni e ancora meno conclusioni in porta.

Rossoblù che sanno soffrire e, fatta eccezione per alcune sbavature che fanno scattare le ripartenze rossonere, non concede molto. Brivido nel finale per la traversa a botta sicura colpita da Morata.

E' un altro punto per Vieira che mette nel sacco il quarto risultato utile consecutivo, il sesto in totale per il Grifone. Nel prossimo turno il Napoli di Conte, appuntamento al Ferraris

LA CRONACA

9' - la prima conclusione in porta è del Milan, che conduce il contropiede ocn Reijnders per liberare il destro di Emerson: Leali insicuro, si rifugia in corner da cui non nascono pericoli

13' - erroraccio di Bani che consegna il pallone al Milan, la palla arriva in area a Abraham che per fortuna del Grifone incrocia troppo con il pallone che termina sul fondo. Rossoblù un po' schiacciati dai rossoneri

20' - cade in area Liberali che sterza, viene atterrato da Miretti ma l'arbitro Guida lascia giocare. Subito dopo viene sanzinato invece il fallo di Vogliacco su Jimenez, questa volta fuori area

22'- occasione Milan, schema su calcio di punizione con Reijnders che calcia forte, una deviazione di Miretti per poco non beffa Leali. Poco dopo altra bella azione del Milan: liberato a sinistra Jimenez, batte al volo Chukwueze che di controbalzo calcia fuori

41' - a terra Miretti toccato da Liberali nell'area di rigore rossonera, anche in questo caso non viene fischiato il rigore

44' - Leali! para il tiro insidioso da fuori di Jimenez, una leggera deviazione di Vasquez complica la vita del portiere rossoblù che la tiene. Primo tempo che si chiude dopo due minuti di recupero

SECONDO TEMPO

Cambi da una parte e dall'altra: Sabelli prende il posto di Vogliacco ammonito, il Milan inserisce Morata per Abraham

47' - subito un grande intervento di Leali, sul cross di Chuckwueze sfiora Emerson ma Lelai e reattivo a deviare in angolo

54' - non sfrutta un buon contropiede il Genoa, Zanoli in area sulla destra propone per Miretti ma la palla viene respinta col tacco da Fofana

70' - larga la conclusione dalla distanza da parte di Jimenez e palla sul fondo

76' - perde palla Frendrup e il Milan parte in contropiede: Morata con il mancino a giro non inquadra lo specchio

79' - traversa di Morata: sbaglia il disimpegno il Genoa con Jimenez che recupera, Rejinders serve lo spagnolo che da due passi calcia di potenza, lo ferma il legno: Leali non ci avrebbe potuto far nulla

84' - conclusione largamente a lato da parte di Badelj che chiude l'azione del Genoa: nessuno era arrivato sul cross di Martin

87' - Badelj devia e salva sul tiro di Morata al temrine di una sgasata di Rejinders: sul lancio successivo la blocca Leali

88' - brivido per il Milan retropassaggio rischioso di Thiaw che mette un po' in difficoltà Maignan, il francese rimedia

92' - punizione conquista dal Genoa al limite dell'area, Martin calcia ma il pallone non si abassa