Genoa, si ferma dopo 8 gare la striscia positiva: l’Atalanta vince 4-1 al Ferraris

Un Genoa mai rassegnato esce sconfitto in casa 4-1 dall'Atalanta di Gasperini al termine di una partita ad altro ritmo e ricca di emozioni. Sblocca De Ketelaere con una prodezza - ammonito per un'esultanza provocatoria nei confronti dei tifosi rossoblu'-, nella ripresa pareggia Malinovskyi con una sassata di prima intenzione. I nerazzurri tornanon in vantaggio con una punizione perfetta di Koopmeiners

Nel finale succede di tutto: lungo check del Var che annulla il terzo gol di Scalvini, Carnesecchi si supera su Gudmundsson poco prima del recupero. DIeci i minuti addizionali, durante i quali segnano anche Zappacosta e Toure, neo entrati. Ma piovono applausi dagli spalti del Ferraris per la prestazione degli uomini di Gilardino.

LA CRONACA

22' - sblocca l'equilibrio una prodezza di De Ketelaere dalla distanza: il belga riceve dal limite dell'area e dopo aver controllato il rimbalzo calcia con il collo mancino trovando la rete. Il giocatore viene ammonito per l'esultanza provocatoria nei confronti dei tifosi genoani

28' - semina il panico in area rossoblu' De Ketelaere: l'ex Milan si fa largo in mezzo alla difesa genoana e prova a servire un compagno in area, Bani copre

31' - ecco il Genoa, Vasquez va di testa su corner con Carnesecchi che smanaccia. Sporcato subito dopo il sinistro di Malinovskyi dalla distanza, controllato dal portiere nerazzurro

37' - Gudmundsson tenta il tiro a giro da sinistra, cross allontanato da Kolasinac. Poi ci prova Frendrupo, che viene murato

41' - Retegui impegna Carnesecchi con un destro potente, si tuffa sulla sinistra per deviare in calcio d'angolo il portiere nerazzurro

47' - si chiude il primo tempo dopo due minuti di recupero

LA RIPRESA

47' - subito Retegui che si crea lo spazio in area per andare a concludere in porta, sinistro largo

49' - ancora Retegui che impegna Canresecchi, palla in corner: ben posizionato Carnesecchi devia in calcio d'angolo. Poi poi palla al limite per Frendrup che trova solo l'esterno della rete

51' - alla fine arriva il meritato pareggio del Genoa! Gran botta di Malinovskyi dal limite dell'area che trafigge Carnesecchi. Gol dell'ex e terzo centro in campionato per l'ucraino

55' - nuovo sorpasso dell'Atalanta con un altro grande gol: punizione perfetta di Koopmeiners dal limite

59' - si presenta subito Miranchuk che batte di sinistro, rasoterra debole controllato da Martinez

60' - grandissimo salvataggio di Martinez su Pasalic: in contropiede l'Atalanta su un errore del portiere spagnolo, che poi rimedia parando la conclusione ravvicinata di Pasalic

64' - cambia uomini e modulo Gilardino, escono Strootman e Badelj per Ekuban e Martin: si accentrano Malinovskyi e Frendrup con Sabelli e Martin larghi, Gudmundsson si abbassa alle spalle di Ekuban e Retegui

75' - dopo un lungo check del Var, annullato il terzo gol dell'Atalanta: Scalvini aveva segnato dopo una doppia grande risposta di Martinez su Pasalic e Toure, rete annullata per fuorigioco

88' - Carnesecchi salva su Gudmudnsson: tentativo da pochi passi dell'islandese dopo il tocco di Ekuban, il tiro viene respinto dal portiere nerazzurro

90' - tentativo di Toure da sinistra, respinto il tiro. Assegnati dieci minuti di recupero

93' - Genoa ultraoffensivo nel finale con Retegui, Ekuban, Gudmundsson, Messias e Vitinha. Assedio genoano

100' - chiude i giochi l'ex Zappacosta in contropiede: Martinez aveva respinto su Miranchuk, il laterale ribadisce in rete e non esulta. Applausi dagli spalti per il gesto dell'ex e per i giocatori del Grifone

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco (dal 92' Vitinha), Bani, Vasquez; Sabelli (dall'80' Messias), Malinovskyi, Badelj (dal 63' Ekuban), Strootman (dal 63' Martin), Frendrup; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (dal 80' Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Holm (dal 57' Zappacosa), Pasalic, De Roon, Ruggeri (dal 94' Hateboer); Koopmeiners (dal 57' Miranchuk); De Ketelaere, Scamacca (dal 57' Toure). All. Gasperini

Ammoniti - Strootman, Bani, Martin (G); De Ketelaere, Kolasinac, De Roon (At)