Genoa, si ferma Ankeye: l'attaccante è rientrato a Genova per esami al polpaccio

Proseguono gli allenamenti a Moena per il Genoa di Gilardino, ai quali risulta assente il giovane David Ankeye: l'attaccante aveva accusato fastidi al polpaccio durante la prima amichevole dei rossoblu' contro il Fassa Calcio, in cui aveva trovato la doppietta. In un primo momento si pensava si trattasse solo di crampi, poi la necessità di ulteriori controlli.

Il giocatore è quindi rientrato a Genova per esami di accertamento e nelle prossime ore se ne saprà di più. Intanto il Genoa è sempre attivo sul mercato per cercare un sostituto di Josep Martinez: sarebbe stata raggiunta l'intesa con il Mallorca per Leo Roman, per il quale era già stata presentata un'offerta. Club al lavoro per portare a Moena il nuovo numero 1 rossoblu'.

Importante data quella di domani, mercoledì 17 luglio, quando verrà svelata al pubblico la prima magli della prossima stagione, con sponsor Pulsee e Msc. Vola nel frattempo la campagna abbonamenti, nella serata di ieri è stata raggiunta quota 15mila.

(foto Genoacfc)