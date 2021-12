Genoa, Shevchenko: "Una vittoria che ci voleva. Il mercato? Con direttore Spors stiamo mettendo a punto i piani"

di Marco Innocenti

"I ragazzi hanno meritato: abbiamo creato tanto, soprattutto nel primo tempo anche se fatichiamo ancora a concludere. Per questo dobbiamo lavorare di più"

Prima vittoria della gestione Shevchenko, una vittoria che vale il passaggio del turno di Coppa Italia per il Genoa e la possibilità per il tecnico rossoblu di tornare a San Siro per sfidare il suo passato. Ma ora c'è da godersi una vittoria che suona come un grande sospiro di sollievo. "La squadra oggi ha meritato - ha detto Shevhcenko - Abbiamo fatto qualcosa di meglio e la vittoria ci voleva. Abbiamo creato, soprattutto nel primo tempo, anche se non riusciamo sempre a concludere. Abbiamo avuto buone opportunità per segnare ma dobbiamo lavorare di più. Siamo calati un po' nella ripresa ma con i cambi abbiamo fatto meglio".

Un Genoa che, Coppa Italia a parte, guarda sempre più al prossimo calciomercato: "Stiamo facendo i nostri piani - ha detto Sheva - ma abbiamo prima due partite nelle quali dobbiamo prendere qualche punto nonostante affronteremo squadre importanti. Quando aprirà il mercato, col nuovo direttore faremo i nostri piani".