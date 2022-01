Genoa, sfuma il ritorno di Piatek: il "Pistolero" sceglie la Fiorentina

di Marco Innocenti

Trattativa lampo dei viola che bruciano la concorrenza del Grifone. L'attaccante nelle prossime ore sbarcherà a Firenze per le visite mediche

Krzysztof Piatek torna in serie A: ad accoglierlo però non sarà il Genoa ma piuttosto la Fiorentina. I viola infatti hanno bruciato la concorrenza con la più classica delle trattative-lampo sulla base di un prestito con diritto di riscatto già fissato a 15 milioni di euro.

Il "Pistolero" sarà a Firenze già nelle prossime ore per le visite mediche e poi si unirà alla squadra di Vincenzo Italiano per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. Sfuma così uno degli obiettivi più affascinanti di questi primi giorni di calciomercato per il Grifone, sia dal punto di vista dei ricordi che da quello (ben più importante al momento) dell'aiuto fattivo che l'attaccante avrebbe potuto dare, vista anche la sua indubbia voglia di rifarsi dopo qualche annata più difficile del previsto.