Genoa, serata nera: sbagliano in troppi, Gollini Thorsby e... arbitro, il Verona vince 2-0

Il Genoa, reduce dal successo di Monza, incappa in una serata storta: Vasquez prende una traversa, Messias spreca un gol fatto, l'arbitro Ayroldi risparmia il "rosso" a Harroui e al primo affondo nella ripresa un errore di Gollini spiana la strada al veronese Tchatchoua. A perfezionare la frittata è Thorsby, con un fallo di mano in area subito dopo l'ingresso in campo: rigore, trasformazione di Tengstedt e partita finita con mezz'ora di anticipo. Una serata davvero da dimenticare.



La partita comincia in modo molto aspro e guerresco, l'arbitro Ayroldi ha il suo daffare a contenere gli eccessi di agonismo. La prima grossa occasione è del Genoa, prima con Messias e poi con Vitinha, ma l'Hellas si salva. La replica èdi Tengstedt, ma il colpo di testa è solo accennato. Il primo ammonito è Suslov per una trattenuta su Badelj. Alla mezz'ora Vasquez colpisce la traversa a portiere battuto. Replica l'Hellas con Harroui, ma Gollini fa buona guardia. Nel finale di tempo proteste del Genoa per la mancata espulsione di Harroui, autore di un brutto intervento su Vogliacco.

Dopo l'intervallo si riparte senza cambi. Prende un cartellino De Winter per fallo su Tengstedt. Magia di Messias, che parte da metà campo, salta Coppola con un "sombrero", ma davanti al portiere sbaglia la conclusione: sarebbe stato un gol favoloso. Subito dopo la doccia fredda e passa il Verona: cross di Lazovic, Gollini in uscita tocca ma non riesce ad allontanare, Tchatchoua arriva da dietro e insacca di destro, inutile il disperato tentativo sulla linea di Vasquez. All'ora di gioco cinque cambi, nel Genoa Malinovskyi, Ekuban e Thorsby prendono il posto di Sabelli, Vitinha e Badelj. Ma il neoentrato Thorsby commette un ingenuo fallo di mano in area e Tengstedt non sbaglia il calcio di rigore. Ma il Genoa non si arrende e Messias prova a impensierire Montipò. Ma la serata nata male non può finire bene e il Genoa incassa la prima sconfitta.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

3' Lancio di Badelj per Pinamonti, Frese allontana in fallo laterale.

5' Lazovic si accentra e conclude di destro, tiro respinto da Vogliacco.

7' Lazovic scatta in posizione di fuorigioco, fermata l'azione del Verona.

15' Opportunità per Messias a centro area, salva Duda, poi ci prova anche Vitinha senza successo.

17' Cross di Lazovic, Tengstedt di testa sfiora ma non riesce a colpire il pallone.

19' Ammonito Suslov per gioco scorretto su Badelj.

23' Buona combinazione tra Vitinha e Martin, ma Dawidowicz fa buona guardia.

28' Occasionissima Genoa: cross basso di Sabelli, Vasquez segue l'azione da lui avviata e colpisce verso la porta, il pallone si stampa sulla traversa.

33' Harroui calcia da posizione decentrata, Gollini copre bene il primo palo.

41' Ammonito Frendrup per gioco scorretto su Frese.

43' Messias in area perde l'attimo per il tiro, Belahyane gli porta via il pallone.

45'+2' Ammonito Harroui per un brutto fallo su Vogliacco.



SECONDO TEMPO

49' Ammonito De Winter per fallo su Tengstedt.

51' Tiro di Vitinha deviato da Tchatchoua, Montipò blocca.

52' Magia di Messias, che parte da metà campo, salta Coppola con un "sombrero", ma davanti al portiere sbaglia la conclusione.

55' GOL HELLAS Segna Tchatchoua. Cross di Lazovic, Gollini in uscita tocca ma non riesce ad allontanare, Tchatchoua arriva da dietro e insacca di destro, inutile il disperato tentativo sulla linea di Vasquez. 0-1

60' All'ora di gioco cinque cambi. Nel Genoa Malinovskyi, Ekuban e Thorsby prendono il posto di Sabelli, Vitinha e Badelj.

61' GOL HELLAS Thorsby commette fallo di mano in area, Tengstedt trasforma il rigore. 0-2

66' Ci prova Messias, ma la sua conclusione finisce a lato.

69' Vasquez si porta in avanti, ma non riesce a servire Thorsby.

81' Belahyane dal limite carica il destro, il pallone sfila alto sopra la traversa.

90' Malinovskyi calcia al volo dalla lunga distanza dopo una respinta di Montipò, pallone distante dal palo







GENOA - HELLAS VERONA 0-2

RETI: 55' Tchatchoua, 64' Tengstedt (rigore).

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli (60' Thorsby), Messias (86' Accornero), Badelj (60' Malinovskyi), Frendrup (84' Ekhator), Martin; Vitinha (60' Ekuban), Pinamonti. A disposizione: Ahanor, Bohinen, Leali, Marcandalli, Masini, Sommariva, Kasa. Allenatore: Alberto Gilardino.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Duda (87' Bradaric), Belahyane; Harroui (60' Daniliuc), Syslov (60' Kastanos) Lazovic (86' Magnani). Tengstedt (73' Mosquera). A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Sarr, Livramento, Dani Silva, Okoli, Alidou, Cisse, Ghilardi. Allenatore: Paolo Zanetti.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

NOTE: ammoniti Suslov, Dawidowicz, Harroui, Tengstedt, Belahyane, Duda.