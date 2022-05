Genoa: se il Cagliari vince o perde contro l'Inter, già stasera sarà Serie B

di Marco Innocenti

L'unica possibilità residua è che i sardi pareggino contro i nerazzurri, per tenere accesa la speranza di un arrivo con 3 squadre a 31 punti

C'è solo una strada che potrebbe portare il Genoa verso la salvezza ma è stretta, tortuosa e impervia. E' la possibilità che tre squadre, Genoa appunto ma anche Salernitana e Cagliari, al fischio finale dell'ultima di campionato arrivino a quota 31 punti in classifica. Oggi i campani guardano tutti dall'alto, con i loro 31 punti e l'ultima da giocare in casa contro l'Udinese, fuori dalla zona retrocessione. Dietro di loro, il Cagliari a 29 (in attesa della sfida contro l'Inter di stasera e poi la sfida in laguna contro il Venezia) e il Genoa a 28 punti, con l'ultima in casa al Ferraris contro il Bologna.

Il fantasma della retrocessione in Serie B, però, potrebbe materializzarsi già stasera, al termine di Cagliari-Inter. Se i sardi vincono o perdono, infatti, sfuma ogni possibile arrivo a tre. In caso di vittoria, il Cagliari salirebbe infatti a +4 sul Genoa, divenendo quindi irraggiungibile. Se il Cagliari perdesse stasera, invece, resterebbe a 29 ma, non potendo conquistare 2 punti nell'ultima sfida, sarebbe impossibile l'arrivo appaiate con Genoa e Salernitana. E' questo arrivo a tre, infatti, che garantirebbe al Grifone di godere del vantaggio della classifica avulsa, nella quale il Grifone beneficia delle due vittorie proprio contro la formazione sarda. L'unico risultato che terrebbe aperta la possibilità di veder arrivare Genoa, Salernitana e Cagliari appaiate, però, è il pareggio fra i sardi e l'Inter, stasera in Sardegna. Ogni altro risultato, catapulterebbe immediatamente il Genoa in serie B.

A rendere però ancor più impervia questa strada, è il fatto che un eventuale pari del Cagliari dovrebbe poi essere seguito da tre risultati a incastro nell'ultima giornata di campionato: il Genoa dovrebbe fare bottino pieno contro il Bologna, la Salernitana dovrebbe perdere in casa contro l'Udinese e il Cagliari dovrebbe cogliere un altro pareggio contro il Venezia. Insomma, per la salvezza del Genoa dovrebbero incastrarsi non uno, non due e non tre ma ben 4 risultati precisi.

Roba da mini-schedina vincente del Totocalcio, insomma, che il mai dimenticato Paolo Valenti avrebbe letto così: Cagliari-Inter X, Genoa-Bologna 1, Venezia-Cagliari X e Salernitana-Udinese 2. Se anche uno solo di questi segni dovesse cambiare, tutto il castello di speranze del Grifone andrebbe a crollare. Quante sono le possibilità che questo quadro si verifichi? Ci vorrebbe un appassionato di statistica ma quel che possiamo sicuramente affermare è che la percentuale è molto ma molto bassa.

Ad azzerare tutto, ci potrebbero pensare Cagliari e Inter già stasera. Alle 22.30 circa, infatti, il Genoa potrebbe già dover salutare la Serie A e programmare la prossima stagione in Cadetteria.