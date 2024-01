Genoa, scatto di Henry per l'attacco come vice Retegui

Genoa al lavoro sul calciomercato per trovare un vice di Mateo Retegui. Nelle ultime ore ha preso quota la trattativa con il Verona per Thomas Henry, centravanti francese ex Venezia. Il giocatore, che nelle ultime ore è finito anche nel mirino di alcuni tifosi scaligeri per l'errore dal dischetto costato al Verona il pareggio con l'Inter, sarebbe intenzionato a cambiare aria. Il costo di Henry è di 4,5 milioni.

L'attaccante in passato, sotto la gestione di Enrico Preziosi, era già stato vicino al Genoa ma poi l'operazione era sfumata. Nei giorni precedenti si era parlato di un interessamento per il suo compagno di squadra, Milan Djuric, il cui costo è inferiore, si parla di circa un milione e mezzo. Ma la società rossoblù ha impresso un'accelerata alla trattativa per Henry, che nella sua carriera ha sempre segnato molte reti (9 con i lagunari al suo primo anno in Italia e già cinque con la maglia del Verona) e rappresenterebbe un'ottima soluzione per il reparto offensivo di Gilardino.