Genoa - Sampdoria, l'ottimismo dei tifosi del grifone verso il derby

Questa mattina, dalle ore 10, tantissimi tifosi del Genoa si sono radunati presso il Museo del Genoa, al Porto Antico, per assicurarsi un posto per il derby della Lanterna di Coppa Italia, in programma il 25 settembre contro la Sampdoria. Un appuntamento che, come da tradizione, accende la passione cittadina.

Secondo un sondaggio effettuato tra i sostenitori del Grifone presenti in fila, l'ottimismo sul risultato finale è palpabile. "Vinceremo noi, non c'è dubbio", ha affermato Marco, storico tifoso genoano, seguito dal coro di amici con la stessa convinzione. La maggioranza degli intervistati condivide infatti la certezza che il Genoa possa imporsi contro i rivali cittadini, anche grazie al buon avvio di stagione in campionato.

Tuttavia, non sono mancate le critiche riguardo il costo dei biglietti, ritenuto troppo alto da molti. "Pagare così tanto per una partita di Coppa Italia è un'esagerazione, soprattutto in un periodo difficile come questo", si lamenta Federico, . "Capisco che il derby sia speciale, ma bisognerebbe pensare anche a chi viene allo stadio con tutta la famiglia". La questione economica è stata sollevata da numerosi fan, molti dei quali auspicano che la società possa rivedere i prezzi in futuro per facilitare l'accesso ai match più sentiti.

Non mancano, inoltre, i rimpianti legati al mercato estivo. "Peccato per alcuni giocatori che abbiamo venduto", osserva Enrico, che non nasconde una certa delusione. "Con un paio di rinforzi in più, potevamo puntare a qualcosa di più di una semplice salvezza. Certi addii pesano, avrebbero potuto fare la differenza".

Nonostante le critiche e le preoccupazioni, però, la speranza di un derby dai toni distesi è unanime tra i sostenitori rossoblù. "Ci teniamo tanto al derby, ma la cosa più importante è che sia una festa dello sport, senza episodi di violenza", conclude Luca, un altro tifoso del Genoa. "Vogliamo godercela in serenità, tifare la nostra squadra e sperare di tornare a casa con il sorriso".