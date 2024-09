Genoa-Sampdoria, aria di derby: da mercoledì 11 scatta la prelazione per gli abbonati in Gradinata Nord, Distinti e Tribuna

E' già aria di derby a Genova. Scattano infatti da domani, mercoledì 11 settembre, le prelazioni riservate agli abbonati del Genoa nei settori Gradinata Nord e Laterale, Distinti e Tribuna per la partita di coppa Italia fra Genoa e Sampdoria, in programma il 25 settembre alle ore 21. Per questi settori le prelazioni si chiuderanno il 18 settembre.

Dal 19 e fino al 22 settembre rimarranno aperte invece le prelazioni per gli abbonati in Gradinata Zena per l'acquisto in via esclusiva di tutti i biglietti che rimarranno in dotazione.

Ogni abbonato può acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi per altri intestatari di abbonamento, se in possesso delle relative documentazioni per l’acquisizione tramite la rete vendita. Biglietti disponibili online su genoacfc.vivaticket.it, al ticket office del Porto Antico, al Genoa Store di via Vittorio Veneto o nelle ricevitorie VivaTicket

Prezzi base Prelazioni: Intero Abbonati (Under 16 Abbonati)

Distinti Centrali: € 50 (25)

Distinti Laterali: € 35 (15) Gradinata Laterale € 30 (15)

Gradinata Nord: € 30 (15) Tribuna Inferiore: € 80 (40)

Tribuna Superba: € 120

Il Genoa attiva anche una promozione: presentando il titolo di accesso di Genoa-Sampdoria nei tre punti vendita ufficiali del club al Porto Antico, Chiavari e Sestri Ponente, è previsto un buono sconto di 12 euro correlato a un acquisto di almeno 50 euro, cumulabile anche con lo sconto -15% riservato per tutta la stagione agli iscritti a My Genoa.

La promo abbinata a questa partita, valida fino alla data dell’evento, non è usufruibile invece per prodotti già oggetto di promozione, non risultando cumulabile con la promo maglia home -50%, in scadenza per gli abbonati alla fine di settembre e con la promo ACG.