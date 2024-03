Genoa, Sacchi: "Retegui sta facendo bene, Gilardino bravo a dare motivazioni in questa stagione"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Conosco poco Retegui per dire se sarà l'uomo giusto per la Nazionale, ma sta facendo bene. Gilardino, che a Parma avevo voluto come giocatore, bravo in questa stagione a dare motivazioni al Genoa, il fatto è che noi italiani non siamo capaci di tenere alta la tensione, non solo nel calcio. Mi auguro che la squadra rossoblù ci riesca sempre".

Lo ha detto Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan plurivittorioso ed ex commissario tecnico dell'Italia vicecampione del mondo, in esclusiva al Derby del Lunedì.

