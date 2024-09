Genoa-Roma LIVE 0-0

Il Genoa ospita la Roma, nell'anticipo meridiano, per cancellare il ko col Verona del turno precedente e riprendere la marcia in alta classifica. Molte le assenze per GIlardino, ma i rossoblù contano sull'"effetto trentamila" del Ferraris e su un tifoso d'eccezione come il fuoriclasse del tennis Stefanos Tsitsipas, presente in tribuna. In avanti Ekuban si fa preferire a Vitinha come partner di Pinamonti mentre in mezzo vediamo Thorsby anziché Malinovskyi.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

4' Passaggio errato in uscita da parte di Svilar, con il Genoa che costruisce poi sulla sinistra: cross al centro di Ekuban respinto dalla difesa romanista.

6' Il calcio d'angolo battuto da Martin viene solamente spizzato da Ekuban: sulla destra ci prova Sabelli che crossa direttamente tra le braccia di Svilar.

12' Proteste della Roma per un contatto in area tra Dybala e De Winter. Il VAR esclude il rigore.

14' Occasione per la Roma. Corner di Angelino, Mancini stacca di testa e la respinta di Vasquez salva i rossoblù.





GENOA-ROMA 0-0

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Ekuban, Pinamonti. A disposizione: Leali, Sommariva, Marcandalli, Matturro, Malinovskyi, Bohinen, Accornero, Masini, Ahanor, Ekhator, Vitinha. Allenatore: Alberto Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Pisilli, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. A disposizione: Ryan, Marin, Celik, Abdulhamid, Hummels, Dahl, Sangarè, Paredes, Pellegrini, Hermoso, Soulè, Shomurodov. Allenatore: Daniele De Rossi.

ARBITRO: Giua di Olbia.