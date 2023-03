Genoa, ritiro estivo in Val di Fassa: dal 10 al 25 luglio allenamenti e tre amichevoli a Moena

Il Genoa andrà in ritiro in Val di Fassa: la preparazione estiva dei rossoblù si svolgerà a Moena tra il 10 e il 25 luglio con calciatori, tecnici, staff e dirigenti saranno ospiti della valle per due settimane. La società calcistica e l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa hanno sottoscritto una partnership per le prossime tre stagioni sportive, nelle quali saranno a disposizione servizi, strutture ricettive, facilities logistiche nelle località della valle.

La squadra torna così a svolgere la fase della ‘Pre-Season’ in Italia a distanza di tempo e del precedente in Val di Fassa negli anni Novanta. Durante il periodo in Trentino, il team sosterrà gli allenamenti al Centro Sportivo Carlo Benatti di Moena, sede di tre amichevoli e di iniziative entertainment per residenti e tifosi. A margine delle attività sportive sono previsti eventi, come la presentazione ufficiale della squadra, per coinvolgere gli abitanti della valle e allietare le vacanze dei supporter a cui saranno riservate agevolazioni.

“Siamo felici di avviare una partnership con la Val di Fassa, le sue istituzioni, il tessuto produttivo e i residenti” spiega il Ceo del Genoa Andrés Blázquez. “E’ motivo di orgoglio che la scelta sia ricaduta sul Genoa, considerando le alternative che la valle aveva. Riteniamo che sia stato apprezzato il potenziale che la nostra società, la nostra squadra, la tifoseria, veicolano nel presente e svilupperanno in futuro, sotto l’impulso di 777 Football Group e del network internazionale di club che ne fanno parte. Intravediamo le premesse per strutturare le strategie e perseguire gli obiettivi”.

“Ringraziamo le autorità e la comunità locale, nella condivisione di un progetto su cui riponiamo impegno e aspettative, sinergie e fiducia” aggiunge il Dg Flavio Ricciardella. “La destinazione della Val di Fassa coniuga le esigenze tecnico-sportive con la qualità degli standard di accoglienza, in uno scenario rinomato per il fascino dei luoghi e la pluralità di attrattive turistiche. Confidiamo che saranno numerosi i club, le famiglie, i sostenitori che seguiranno la squadra nel battesimo della stagione 2023/24, con il desiderio di trascorrere una vacanza rilassante all’aria aperta”.

“La Val di Fassa scommette sul Genoa CFC - afferma Paolo Grigolli, direttore di Apt Val di Fassa – una squadra di calcio blasonata, con una proprietà capace di visione internazionale. Il Genoa è in una fase particolarmente felice e ci auguriamo che coroni il sogno del ritorno in Serie A. Con l’entusiasmo che questo comporta, ci prepariamo a vivere una bella esperienza con i suoi tifosi in Fassa, un territorio che sa accogliere con calore e stupire per natura, attività all’aria aperta, divertimento e relax. Crediamo in questo nuovo progetto che parte dalla squadra ligure per ampliarsi al network internazionale di club collegati".