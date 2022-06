Genoa: ritiro dal 18 al 28 luglio a Bad Häring, in Austria

di Redazione

Il Genoa sta definendo il programma estivo importante per preparare al meglio il prosimo campionato. Non c'è ancora l'ufficialità, ma la squadra dovrebbe partire per l'Austria il 18 luglio. Questa volta non sarà Neustift, dove il Genoa è andato dal 2005, la località prescelta ma Bad Häring, su un altopiano nella Valle dell'Inn a 50 chilometri da Innsbruck.

La squadra resterà in Austria dal 18 al 28 luglio. Durante il periodo giocherà due amichevoli per poi tornare a Pegli dove svolgerà la successiva parte di preparazione.

In questi giorni la dirigenza è al lavoro per organizzare tutto nella maniera migliore ma soprattutto per capire con quali giocatari iniziare la preparazione. La rosa oggi è vastissima e dovranno essere fatte delle scelte, moltissimi i calciatori che dovranno essere ceduti.